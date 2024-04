Pink Floyd Sinfónico llega a Orizaba; esto es lo que debes saber (+Video)

Con la colaboración de la banda Inside the Moon y la Orquesta Universitaria de Música Popular, el próximo 31 de mayo en el Auditorio Metropolitano de Orizaba se ofrecerá el concierto Pink Floyd Sinfónico, informaron autoridades de la vicerrectoría de la UV.

"En esta administración hemos tratado de integrar y de invitar también a los grupos artísticos de la UV, que es uno de los patrimonios culturales que tenemos en la Universidad, un referente a nivel nacional e internacional.

"Esto es también como parte de las actividades de descentralización para que podamos la comunidad universitaria. En esta ocasión el público gozará de la experiencia que nos da la música a través de exponentes de gran calidad", indicó Mario Guapillo Vargas, vicerrector en la zona.

Agregó que esta actividad se enmarca también en el 80 aniversario de la máxima casa de estudios de la entidad, que se estará celebrando a lo largo de este año con una diversidad de actividades.

También te puede interesar... El arte como forma de vida, en las calles de Xalapa

A su vez, Antonio Lagunes Álvarez, gerente general del Fondo de Empresas de la UV, destacó que una de las misiones de esta asociación civil es apoyar a la institución y promover la cultura.

Así como llevar a las regiones proyectos y conciertos de alta calidad con una banda que pareciera ser la banda original. En total, será alrededor de 60 músicos, fanáticos de Pink Floyd, quienes se presenten.

Además, se sabe que en la canción Another Brick in the Wall participan niños y se tendrá la participación de un grupo coral.

Mencionó que este evento de alta calidad, además, les permitirá recaudar fondos para ayudar a los programas sociales de la UV.

Octavio Gavidia, director del grupo Inside of the Moon, resaltó que este concierto comprende la música más icónica de la banda de rock británica, con temas como:

Another Brick in the Wall

The Great Gig in the Sky

Shine On You Crazy Diamond

Time

Money

Us and Them

Welcome to the Machine

Wish you were here

También te puede interesar... Hotel de Xalapa hace concurso para diseñar su fachada: cómo participar y cuánto es el premio

La oboísta María de la Luz Cortés Rosas destacó que la Orquesta Universitaria es única en México y el mundo por ser versátil y manejar todo tipo de géneros; ya se han presentado en tres ocasiones en Boca del Río y dos en Xalapa con mucho éxito.

Quienes desee adquirir sus boletos lo podrán hacerlo de manera presencial en la tienda universitaria de la USBI de Ixtaczoquitlán o en línea a través de la página empresasuv.comprarboletos.com

Estos tienen un costo desde los 180 pesos en la zona general hasta 350 pesos en el área preferente.

En la rueda de prensa estuvieron también presentes la doctora Patricia Espinoza, secretaria académica regional; el maestro Diego Chávez González, secretario de Administración y Finanzas regional, y Alejandra Aguilar Cobos, gerente comercial del Fondo de Empresas de la UV.