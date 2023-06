Piden reparar terracería en Misantla; ‘ni con la grava ayudan’

En total abandono se encuentra el tramo de terracería entre la cabecera municipal de Misantla y la ranchería Espaldilla; las familias del lugar manifiestan que es necesario que las autoridades reparen el camino.

Reyna Urbano Basilio, vecina de la ranchería, dio a conocer que el tramo que conduce a su localidad está en pésimas condiciones, mencionó que pese a que autoridades anteriores sabían de esta situación nunca respondieron, por lo que esta ocasión decidió hacer una denuncia ciudadana para que se pueda mejorar esta vía.

“El tramo que queremos que nos ayuden a reparar es el camino de la ranchería Espaldilla al Hule, más o menos son unos tres kilómetros, la gente sí ayuda a trabajar pero el problema es que no contamos más que con machetes y una que otra pala. Aquí se necesita máquinas grandes para poder echar grava y que se mejore la carretera".

La quejosa dijo que en el día no hay problema para trasladarse, pero en las noches no hay servicio de transporte pues por lo mal que está el tramo se pone en riesgo a ruleteros y estos no se arriesgan; dijo que son muchos los factores por los que este sitio se deterioró, pero nadie ha puesto un granito de arena.

“Por las lluvias y que nadie nos ayuda, hacemos faena pero con lo que tenemos, hasta los niños le entran, si nos falta una rampa de ahí de los pinos para acá, aquí es pasadero solo para los que hace carreras en bicicleta y motos, o que hacen cabalgatas aquí pasan a veces pero solo eso, pasan y vuelven a pasar, ya siquiera que dijeran les vamos a echar grava pero ni eso.

“Otra de las cosas es la escuelita de CONAFE Niños Héroes, pero ahí está casi cayéndose, a ver si nos llega el apoyo porque es muy necesario. La gente sí ayuda, pero se queda en la mejor intención”.