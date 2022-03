En marzo de 2014 (hace seis años), Efrén Meza Ruiz, alcalde en funciones, mandó a entelar el área; este fue criticado por la población, manifestando que se trataba de un acto de favoritismo y que los locatarios no tuvieran el acceso a la energía eléctrica y que, con ello, solo favorecía a un sector de locatarios.

Fue Daniel Francisco Marcos, locatario del mercado municipal, quien dio a conocer que este tema de protección perimetral lo había ya planteado con el munícipe.

"Tuve una reunión con el alcalde, ahí le planteé el tema del tablero de medidores, que es un peligro, ya que están casi desarmándose los tableros; platicamos del riesgo que hay, porque no hay una cerca perimetral, ahí o a un costado juegan los niños y se meten por los medidores, representando un peligro".

El entrevistado agregó que es de suma importancia que se instale una protección, pero "el presidente me comentó, que no hay mucho presupuesto, pero que quisiera una reunión con todos a ver cómo se le podría hacer; se supone que cada local debe tener su propio, pero no se ve y sí preocupa el tema por los niños".

Finalizó expresando que "es peligroso, aparte de que nos podríamos quedar sin luz si llegara a suscitarse un corto y no sabemos si también los extinguidores están llenos, ya que cada seis meses se les debe dar mantenimiento de llenado, es mejor prevenir y un grito a tiempo que después del niño ahogado".