Piden piso parejo en eleccion de candidato presidencial de Morena

Con miras a la selección del candidato a la Presidencia de la República por Morena, el coordinador nacional de la asociación "Aquí estamos con Marcelo", Benito Mirón Lince, admitió que no hay "piso parejo", por lo que urge que se emita la convocatoria.

Asimismo, llamó a los gobernadores de los estados a mantenerse al margen del proceso interno.

Destacó que no se considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un candidato preferido, pues él mismo ha dicho que debe ser el pueblo el que elija, pero lo demás le corresponde al partido.

Mencionó que Ebrard Casaubón es un buen aspirante, "un hombre que se vende solo" pues tiene buena imagen e incluso ha conminado desde hace un año a que los que aspiren a la candidatura presenten su renuncia para no dar pie a que se diga que andan haciendo promoción con recursos públicos, pero nadie responde.

Reconoció que se ven bardas y espectaculares por muchos lados de una persona en particular, lo cual se considera que no es una actitud correcta cuando se supone que están en un partido que se ostenta como el del cambio y en donde las cosas ya no se hacen como antes.

Convocatoria

Mirón Lince consideró que es necesario que se publique ya la convocatoria, para que se vea cómo va a ser la encuesta, quién la va a hacer, en qué términos, y también que quienes se quieren postular renuncien.

"En la encuesta confiamos, si la hacen diferentes encuestadoras, evidentemente que no sean del partido e incluso cada candidato o candidata o pretensa o pretenso proponga la encuestadora, y si son tres, cuatro o cinco, las que sean, poniéndose de acuerdo y aceptando las demás", expuso.

El coordinador nacional de "Aquí estamos con Marcelo" indicó que mientras no se emita la convocatoria se corre el riesgo de que la autoridad electoral sancione muchas situaciones que ya se están dando como actos anticipados de campaña.

El coordinador nacional y el coordinador estatal de la asociación, Bogar Ruiz, estuvieron en Orizaba para entregar los nombramientos de coordinadores distritales y municipales en la zona centro, entre ellos a Ezequiel Cruz Arellano como coordinador en el distrito de Orizaba y Andrés Nava Santiago en el distrito de Zongolica.