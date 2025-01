Piden justicia por María Fernanda Turrent; fue detenida tras denunciar violencia vicaria (+Video)

El colectivo Brujas del Mar así como el Frente Nacional Mujeres, realizan a través de redes sociales, la difusión del caso de la veracruzana María Fernanda Turrent Hernández, quien fue detenida el pasado 22 de enero del 2025, debido a una denuncia puesta por su expareja, en la que era acusada de retener a menores.

Además, son sus familiares y amigos quienes exponen que en la audiencia ella presentó pruebas por violencia vicaria en contra de su expareja, pero aún con ello, el Tribunal de la Ciudad de México le habría dictado prisión preventiva justificada.

¿Escucharon al hijito de #MaferTurrent ?



- Mami, no contestabas, pensé que te habías morido.



NO hay derecho a dañar la vida de una madre, hijos y todo el entorno materno.



NO podemos dejar de GRITAR #LibertadParaMaferTurrent y cárcel para su agresor. #MaferTurrent lleva años... https://t.co/8zqcCg01H3 pic.twitter.com/Lid24mz04k