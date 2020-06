Piden destituir a director de la facultad de Medicina en UV-Minatitlán

A través del consejo estudiantil, alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) campus Minatitlán están solicitando la intervención de la rectora Sara Ladrón de Guevara para la destitución inmediata del secretario académico y director de la facultad de medicina, así como agilizar el proceso de contratación de los académicos faltantes, entre otros puntos.

Luego de la manifestación realizada en las redes sociales donde los inconformes han planteado la situación que enfrentan actualmente, se dieron a la tarea de elaborar su pliego petitorio que será enviado a la rectoría de la capital del Estado.

Los inconformes están pidiendo que se respete el plazo para cambio de director en el mes de julio y la terna original de candidatos a la dirección, atender las demandas de los alumnos para la revisión del plan de estudios.

Agilizar los procesos de contratación de los académicos para cubrir las experiencias educativas del nuevo curso, así como buscar que cumplan con el perfil para impartirla. Disponibilidad de ajustar horarios, acorde a los académicos y practicas clínicas.

Reiteran que en base a los lineamiento de la UV, un director dura en el cargo 4 años y solo puede ser ratificado 8 años como máximo, lo cual es una controversia debido que el actual está desde el 2010, es decir 10 años en el cargo, mientras el secretario académico se estima es elegido por el mismo directivo y es quien tiene el trato directo con los estudiantes.

"El secretario no cumple su función, no escucha a los alumnos, la contratación de maestros puede llevar hasta mes y medio se pierden clases y su respuesta es que no es su trabajo, el director lo puede retirar del cargo pero no no la hace porque el mismo lo puso ahí", expreso una de las voces.

Los universitarios externan que también han realizado modificaciones en el plan de estudios, con cargas de 10 a 12 materias por semestre con el que no se respeta el modelo de enseñanza.

Insisten en una revisión al momento de contratar académicos, no asignar por asignar sino que realmente cumplan con el perfil y que aceptan también las sugerencias que realizan para una enseñanza de calidad.

Finalmente manifestaron que esperan una respuesta a las demandas de dicho campus y se tomen las medidas correspondientes antes que de inicio el siguiente periodo escolar.