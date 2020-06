Piden a veracruzanos no realizar ascenso a montaña durante pandemia

Un llamado a la población a que respete el confinamiento por la pandemia hizo el alpinista independiente Jorge Gutiérrez Belmont, quien comentó que hay gente que no lo hace e insiste en subir a la montaña y sin las condiciones de seguridad adecuada, por lo que en días pasados tuvieron que rescatar el cuerpo de una persona que falleció por caída en el Iztaccíhhuatl del lado de Puebla.

Comentó que recientemente recibió una llamada de la Cruz Roja de Amecameca pidiéndole el apoyo porque había una persona fallecida en dicho volcán pero del lado de Puebla, por lo que con un grupo de rescatistas tanto de Socorro Alpino como lugareños participó en la recuperación del cuerpo.

Indicó que lamentablemente se trataba de un hombre joven de unos 33 años oriundo de Huejotzingo que buscó a una persona del lugar para subir pero ambos sin la preparación adecuada, porque la persona que lo llevaba no era guía certificado ni él contaba con la indumentaria que se requiere, sino que llevaba una chamarra y tenis normales, además de que no tenían el mínimo equipo de seguridad.

Lo que ocurrió, relató, fue que seguramente tuvo un resbalón o tropezón y perdió el equilibrio, cayendo unos 70 metros sobre rocas, lo que le causó lesiones que le causaron la muerte.

"La recomendación para la población que desee subir a una montaña es que vaya con guías certificados y con la ropa y equipo adecuados, pero además estos no son momentos para subir, hay cuarentena por la pandemia del COVID-19", recordó.

El alpinista reconoció que lamentablemente hay gente que no ha respetado el llamado a permanecer en casa, sino que busca subir a las montañas y mete por otros caminos y al rato sube su foto en redes sociales, pero el llamado es para que piensen no solo en su seguridad, sino también en la de los rescatistas, pues una vez que se accidentan éstos arriesgan también su integridad para traerlos de regreso, a veces solo sus cuerpos.

Comentó que en este caso en particular el rescate del cuerpo no fue complicado pero sí muy cansado, pues el terreno no era técnico pero peligroso porque se ubicaba junto a un canalón de 4 mil 910 metros de altura.

El especialista pidió a la gente a esperar a que termine la restricción a ingresar a espacios públicos para que lo hagan con toda seguridad y sea una buena experiencia.