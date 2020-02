Piden a SEP investigar presuntos desvíos en el Tec de Orizaba

El integrante del Comité de Transparencia y Rendición de Resultados de la Sección 61 del SNTE, Miguel Ángel Cruz Arellano, acompañado por profesores del Instituto Tecnológico de Orizaba, solicitó al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, investigue lo que está ocurriendo en el campus, ya que el director, el subdirector administrativo y el jefe de Recursos Humanos se encuentran cometiendo presuntos actos de corrupción y abusos de autoridad.

Incluso detallo que ya fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública por esos delitos cometidos al interior del Tecnológico.

Aseguro que todos estos actos serían solapados por el actual secretario general de la Delegación D-II-15, Enrique Martínez Castillo, por lo que exigió al Órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública, así como al Gobierno Federal, a la dirigencia nacional de la Sección 61 del SNTE y principalmente al director general del Tecnológico, Enrique Fernández Fassnacht, se realicen las investigaciones de las pruebas que afirma ya han aportado.

"Tenemos todas las pruebas; aquí tenemos una convocatoria que se emitió el 21 de enero del año 2019 firmada y rubricada por un servidor cuando era todavía secretario general, en donde se convoca la plaza que es la quincena 24 de 2018, pero el director ya se la había agenciado.

"En una burla para el personal emite la convocatoria días después y la Comisión Dictaminadora ratifica esa plaza a nombre de una compañera y posteriormente este documento lo emite precisamente el otro denunciado, Javier Muñoz Dueñas, director de Recursos Humanos, donde le dice al subdirector de Servicios Administrativos que eche para abajo la plaza que ya fue determinada para un grupo de compañeros y que ese documento dice que ya se la dieron al director y eso es abuso de autoridad".

Puntualizó que el actual director, Rigoberto Reyes Valenzuela, llegó al encargo luego de haber formado parte de las mesas de negociación en el mes de febrero; "y esto lo hizo en la quincena 24 de 2018, dos meses antes de haber sido nombrado director, ni siquiera era director cuando ya se había agenciado una plaza del Tecnológico, y con un salario elevadísimo".

El ex dirigente sindical dijo que los responsables de dichos abusos son Javier Muñoz Dueñas, director de Recursos Humanos del Tecnológico Nacional de México, Enrique Martínez Castillo, dirigente sindical y el propio director, Rigoberto Reyes Valenzuela.

"Tenemos la información de que cobró más de 150 mil pesos de retroactividad cuando a él ya no le correspondían, dinero que pudo haber cobrado la compañera y que obviamente no se cobró, y el ingeniero Enrique Martínez Castillo, en un afán protagonismo, le dice la compañera que le diera gracias a Dios de que ya tenía la plaza, cuando esa no puede ser la respuesta de un líder sindical porque él está para defender a la base trabajadora, no para lastimarla".

Con documentos en mano afirmó que estos abusos "documentados" ya han sido entregados a la Dirección del Tecnológico Nacional de México; "incluso el director general Enrique Fernández Fassnacht se sorprendió del caso, también se presentó la denuncia ante el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública y también en el mes de enero se presentó la denuncia ante la oficialía de partes de la Secretaría de la Función Pública".

Por lo que de proceder estás denuncias se deberá dar la inhabilitación, ya que se cuentan con las pruebas donde se revelan los malos manejos en el ITO; "además de la inhabilitación procede inclusive hasta el despido del sistema por abuso de autoridad".