Pide SNTE no ´cargar´ a maestros con seguridad fuera de las aulas

El secretario de Organización de la Región X de la Sección 32 del SNTE, Alejandro Escobar Ávila, señaló que se tiene que establecer cómo se habrá de proceder con los niños cuyos padres no llegan a tiempo a la hora de salida, pues el maestro también cumple su horario y es padre de familia, por lo que en ese aspecto no se le puede cargar una responsabilidad que no le corresponde.

"Los maestros no son descuidados, siempre están al pendiente de todos los alumnos, nada más que nos quieren cargar a los docentes como si fuéramos responsables de todo", señaló.

Escobar Ávila señaló que los profesores cumplen con su horario y también tienen asuntos personales que atender, por ejemplo con su propia familia e hijos.

Mencionó que también hay algunos padres que podrían abusar al dejar a los niños mucho después de la hora de salida, pues de por sí hay algunos que llegan una hora o hasta hora y media después, por lo que esto es algo que se tendría que regular.

"Los docentes no somos cuidadores de niños, somos docentes, tenemos una función específica", puntualizó.

El secretario de Organización de la Región X de la Sección 32 del SNTE comentó que no porque haya dicho el secretario de la SEV que puede haber ceses o sanciones, vaya a proceder, pues también hay protocolos.

Remarcó que las decisiones no se pueden tomar de manera unilateral y arbitraria, y en un caso así también el sindicato intervendría para defender a los maestros.