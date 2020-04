Pide diputada tomar medidas para ayudar al medio ambiente

Las altas temperaturas que se viven y otros fenómenos climatológicos dan muestra del cambio climático y ante ello las medidas que se tienen que aplicar para revertirlo son inaplazables, como cancelar el uso del plástico, indicó la diputada local por el distrito XXIII, Margarita Corro Mendoza.

Recordó que actualmente se ha trabajado mucho por acabar con los plásticos de un solo uso así como el unicel, que es muy pernicioso porque tarda cientos de años en desintegrarse.

Indicó que de manera personal apuesta a crear conciencia entre la población para que comience a tomar parte activa en lo referente a sus desechos sólidos, a fin de disminuirlos desde la casa.

Mencionó que ya no es posible que alguien vaya a una reunión y le den un vasito de plástico o unicel para tomar cualquier bebida, pues se genera una gran cantidad de basura.

"Yo apelo a la conciencia de todos, ya no se puede permitir el uso de ese tipo de productos. En su momento facilitaron a la población la vida pero ya no podemos permitirlo, porque estamos contaminando y el planeta ya no lo resiste", abundó.

La diputada indicó que el cambio climático es una realidad y tan solo en su ciudad, Cosamaloapan, la temperatura en verano llega ya a los 50 grados, lo que no es propio para la vida humana, por lo que si no se toman medidas drásticas y la población las asume habrá llegado el límite para la existencia de la vida como la conocemos.