"Un perrito no es un juguete", advierte asociación; pide no regalar mascotas en Navidad

Margarita Torres Fernández, representante de la asociación Cambia Mi Mundo, pidió a las familias misantecas no regalar cachorros a los niños, pues estos no son juguetes y representa una responsabilidad grande.

En una jornada denominada ´croquetón´, Torres Fernández expuso que esto se lleva a cabo cada año; sin embargo, esta ocasión lamentó que poca gente respondió.

"Nos fue bien, pero no como lo pensábamos, no vino mucha gente, no recolectamos muchas croquetas, pero bueno, año con año nos donan y esperemos que la gente que se quedó sin darnos un kilito de alimento nos contacte y con gusto nos ponemos de acuerdo, ya sea que nosotros vayamos por ellos o nos ponemos de acuerdo en algún lugar".

Mascotas son abandonadas

De cara a las festividades de Navidad, donde son comunes los regalos familiares, pidió a los padres de familia evitar regalar cachorros a sus hijos, pues estos a futuro crecen y en ocasiones son abandonados.

"Definitivamente no estoy de acuerdo en que regalen ´vidas´, eso no, porque la mayoría de las veces el perro termina abandonado, pues un perro debe de platicarse, debe de plantearse, la familia debe estar de acuerdo, eso de regalar un perrito pequeño a mí me ha tocado varias veces que el perrito que regalan al rato ya no saben dónde ponerlo porque no es un juguete".

"Además, es un mal ejemplo que le dejamos a nuestros hijos de que ya quieren algo y al ratito ya no lo quieren, lo desechan y ya eso aprenden los niños a que las cosas o seres son desechables y definitivamente no es un buen ejemplo eso, no necesitamos tener un albergue o ser rescatistas, todos tenemos un deber en la vida, cambia un mundo y practicar la esterilización que es lo que soluciona la sobrepoblación y el abandono".

El albergue temporal Cambia mi Mundo se ubica a un costado de la carretera que conduce al municipio de Tenochtitlan, los encargados esperan que la población pueda ser más razonable en el cuidado de las mascotas de compañía, a fin de que ya no se viva la sobrepoblación y abandono de estos. Para donaciones pueden llamar al número telefónico 235 107 39 88 de Misantla.