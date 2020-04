Picazo andaría en fuga; FGE a su caza por asesinato de reportera veracruzana

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirman que una de las líneas de investigación en el asesinato de la periodista María Elena Ferral apunta al ex diputado local, ex alcalde y cacique, Basilio Picazo Pérez.



Desde ayer se ha informado, ministeriales realizan operativos en el municipio de Papantla para localizar al ex munícipe, sobre quien pesaría ya una orden de aprehensión



Medios locales informaron que la noche del lunes se realizó cateo en la casa de suegra de Basilio Picazo Pérez en la colonia Miguel Hidalgo.

INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE