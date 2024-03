Petroleros de Poza Rica ´se rebelan´; con lonas, acusan irregularidades

A unos días del aniversario de la Expropiación Petrolera, trabajadores petroleros de Poza Rica retomaron la protesta contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por no cumplir con sus obligaciones contractuales.

"¡Pemex miente!", destacan los petroleros de la zona de Poza Rica en lonas que colocaron en distintos espacios de este municipio.

Señalan que la paraestatal no cumple con instalaciones médicas adecuadas, no tiene plantilla médica especializada completa y no da mantenimiento a edificios y a oficinas.

Además de que, afirman, no garantiza seguridad en sus instalaciones y no les otorga a las y los obreros viviendas ni apoyo para adquirirlas.

Además, reclaman que no funcionan los elevadores en su edificio principal y no permite la contratación temporal.

No es la primera ocasión en la que petroleros realizan este tipo de protestas públicas en la ciudad de Poza Rica, en reclamo por lo que consideran una mala administración dentro de Pemex.