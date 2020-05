Pese a coronavirus exigen en Xoxocotla fiesta patronal

El presidente municipal de Xoxocotla, Magdaleno Juárez Pérez, lamentó que aún y con las indicaciones sobre mantenerse en casa y no generar aglomeraciones por el COVID-19, los ciudadanos se encuentran exigiendo se respeten los usos y costumbres que son las mayordomías y se lleve a cabo la Ferial Patronal este próximo 14 y 15 de mayo.

"Sinceramente no entendemos, nosotros como mexicanos no entendemos, se les dice de la mejor manera que entendamos que esto es algo grave, que no tenemos que hacer ningún tipo de evento pero la gente no entiende, y luego si uno les dice algo uno es él malo, porque no queremos que se hagan sus eventos", dijo.

El edil reveló que actualmente tienen en puerta la feria, y aunque ya habló con los vendedores ambulantes para que no se establezcan estos no hacen caso.

"Los vendedores ambulantes no entienden, nos dicen que estamos violando sus derechos cuando no es así, se les pide de la mejor manera que se retiren porque a nosotros también nos lo piden, y si nosotros no hacemos la tarea al ratito la sanción es para nosotros como autoridades".

Manifestó que algunos pobladores están tomando las medidas y se están retirando, pero el resto de los comerciantes no entienden y no pueden usar la fuerza pública.

"El problema es que la gente está exigiendo que se respeten los usos y costumbres del pueblo que son las mayordomías, yo también ya platiqué con los encargados de la feria y les dije ´échenme la mano y no hagan nada porque al ratito la sanción va a ser para mí´, porque al rato van a pensar que yo no estoy haciendo nada y que no les digo nada.

"De hecho ya mandamos a hacer lonas donde estamos avisando que se suspende la feria. Ojalá la gente lo entienda, que no es porque nosotros queremos, sino que simplemente no se pueden hacer, ya si ellos no entienden pues que Dios nos acompañe porque la gente no entiende.

"Luego me reclaman ´yo voté por ti, échame la mano´; no está en mis manos y también deben entender y esperemos que no pase a mayores".

Juárez Pérez que a la fecha la ciudadanía se encuentra tranquila, incluso muchos no creen en la enfermedad ya que en Xoxocotla a la fecha no se han registrado casos probables o confirmados de COVID-19.

En otro orden de ideas, el alcalde manifestó que la Secretaría de Educación de Veracruz solo envío cuadernillos de Español y Matemáticas para tres escuelas cuando el municipio cuenta con 14; "quién sabe qué pasó y la gente en realidad sí se molestó porque estaban esperando que les llegaran y ahora no tienen con qué trabajar sus hijos, nos reclaman pero nosotros solamente los recibimos y nos encargamos de repartirlos, nosotros no tenemos nada que ver".