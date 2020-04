Pese a contingencia falta el agua en colonias de Papantla

Vecinos del Barrio Santa Cruz protestaron por la falta de agua que padecen desde hace seis semanas, mientras que cada mes puntualmente les hacen llegar sus recibos para que acudan a pagar, de lo contrario los multan e incluso les retiran las tomas domiciliarias.

Con pancartas alrededor de diez familias se manifestaron contra la falta de soluciones por parte de las autoridades de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

La señora Carmen Vázquez lamentó no disponer del líquido siendo que pagó anticipadamente el servicio, y a pesar de los constantes reclamos las autoridades siguen sin resolver el desabasto.

"Me encuentro molesta porque yo hice el pago anual pero no tengo agua. Y cuando hemos ido a buscar al director de la CAEV siempre nos dicen que no está y sólo nos dan un folio para que hagamos un reporte con el que prometen atendernos, pero no nos resuelven", expuso.

Otros habitantes aseguraron que desde noviembre les dejó de llegar el agua.

Exigieron la intervención de los responsables de la oficina operadora de CAEV en Papantla para resolver el problema que enfrentan.