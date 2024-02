¿Personas presas en Veracruz podrán votar el 2 de junio? Esto responde el OPLE

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, dio a conocer que las personas que se encuentran bajo prisión preventiva en los 17 centros de readaptación social que hay en Veracruz y no han sido sentenciadas, no podrán votar en las elecciones del 2 de junio.

En entrevista explicó que, aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dijo que se seguía analizando la petición, como el voto en prisión preventiva no está legislado finalmente dicha dependencia no avaló a tiempo que las personas que no han sido sentenciadas emitan su voto.

En ese sentido, Marisol Delgadillo dijo que ya se informó de la negativa, y explicó que ahora se está trabajando en confirmar el caso de las personas que están en condición de postración.

Hasta el momento, comentó que 600 persona se registraron con la idea de que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) acuda con las boletas de manera anticipada y puedan participar en las elecciones locales, para elegir gobernador y legisladores, así como en las federales donde se elige presidente, senadores y diputados federales.

Ahora, explicó, el INE está en la fase de confirmar que las personas registradas estén realmente en condición de postración y no puedan acudir a las casillas a ejercer su derecho al voto.