Personas con discapacidad proponen transporte adaptado en Orizaba

Una vez que fue puesto en funcionamiento el Servicio Municipal de Transporte "Gallo", el cual brinda una función de cercanía turística para la población en general; personas con discapacidad hicieron llegar una solicitud al ayuntamiento de Orizaba para que sean incluidos y de igual manera se brinde un servicio de transporte adaptado, con el objeto de que también sean incluidos y puedan disfrutar de los diferentes atractivos turísticos que se encuentran en la Ciudad Pueblo Mágico.

"Le entregamos recientemente una solicitud al presidente municipal Juan Manuel Díaz Francos por escrito y vamos a estar en la espera que en breve puedan considerar nuestra solicitud para que nos brinden un servicio de transporte adaptado" así lo informó la ciudadana orizabeña, Daniela David Sánchez.

La femenina con una discapacidad motriz y que se apoyan para su movilidad en una silla de ruedas, aseguró que existe la esperanza de que las autoridades aprueben su solicitud.

"Yo le hice una petición a nuestro alcalde, le pedí para mí y para todo mi grupo que si nos podría proporcionar un autobús para poder viajar e incluso no nada más acá sino más lejos. Nos dijo que sí que hiciéramos un escrito y que se lo lleváramos a él personalmente para que lo viera", indicó

Puntualizó que en días recientes llevaron a cabo la entrega de este oficio el cual fue recibido por el secretario particular, Jesús Rubiera y la Sindica Única Michelle Fragoso Martínez, "nos dijo que sí nos va a apoyar para que nos puedan proporcionar un camión".

Expresaron que se enfrentan diariamente a no poder salir de su entorno y tienen el mismo deseo que otros orizabeños, el de acudir a los puntos importantes de la ciudad que incluye los atractivos turísticos.

Por su parte, secretario de la Asociación Civil Trotamundos sin Límites, Ulán Kuri Morales dijo que es de suma importancia la apertura que están mostrando las autoridades municipales orizabeñas toda vez que ha incrementado el número de personas con discapacidad, derivado de las enfermedades que se registran e incluso por la propia edad de las personas adultas mayores, y cada vez es más preocupante que no puedan salir por falta de un transporte adecuado para ellos.

"No hay transporte adaptado para uno y con la iniciativa de poner los Gallos ahí nos surgió la idea de también proponer las unidades adaptadas para uno, les decimos que no necesitan hacer mucha innovación simplemente unas rampas y unos y unos camiones que no tengan escalones ese tipo de camiones ya existen y que se adaptarán como son estratégicos las paradas de camiones".

Por lo que estarán en la espera de que en breve puedan sostener una reunión con el presidente del DIF, Hugo Chahin Kuri quien también ha mostrado interés en apoyar a los sectores vulnerables enfocados a la discapacidad.