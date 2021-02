Ante la carencia de equipo en el Hospital Regional de Río Blanco, pues ni siquiera el tomógrafo funciona, un especialista de ese nosocomio solicitó al alcalde de Orizaba se haga un llamado al gobierno del estado.

"Tenemos un problema con la ciudadanía porque se cerró la consulta externa desde hace un año. Hay cirugías que no se hacen, los quirófanos se remodelaron, antes funcionaban tres, ahora dos, la tomografía de cráneo durante un año no hay funcionado, no hay mantenimiento", detalló el neurocirujano Joaquín Hernández González.

Mencionó que si bien sabe que el HRRB no está en territorio de Orizaba, sino que pertenece a Río Blanco, puede interceder para que solicitar al gobierno del estado que ese nosocomio dé una atención adecuada y de buena calidad a los pacientes.

Señaló que las carencias son enormes y hay enfermos a los que se debe canalizar a México para una cirugía pues no se cuenta con muchas especialidades y además tardar varios meses en que se les atienda.

El neurocirujano dijo que urge contar con un hospital de tercer nivel en donde se puedan llevar a cabo cirugías o bien contar con un área más para maternidad.

Incluso, sugirió que el hospital de salud mental de Rincón Grande pudiera ser destinado a ese fin.

Sin embargo, el alcalde Igor Rojí le explicó que no tiene manera de influir en un tema así, pues hay situaciones del municipio que se han solicitado y la Legislatura no las aprueba.

Le solicitó que haga un escrito que firmen otros médicos y así hacerlo llegar al secretario de Salud.