Denuncian que personal contratado por CFE altera los medidores de luz; en Orizaba

Alteraciones en los medidores de luz podrían estar siendo hechas por personal contratado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que se les pide cierta productividad, que consiste en la detección de determinada cantidad de ilícitos en un periodo de tiempo.

Lo anterior fue señalado por un trabajador de esa empresa en una conversación con un afectado, que le asegura que él no incurrió en poner un "diablito" en el medidor, ante lo cual el empleado reconoce que hay algunas ocasiones en que se ha detectado que esa situación ha sido provocada.

"Le voy a ser sincero, el año pasado, la empresa contrató una empresa exterior, externa, para hacer ese tipo de programas, porque nosotros no teníamos el personal para darnos abasto. Trajeron personal particular para hacer ese tipo de verificación, entonces les exigen un cierto tipo de productividad, es decir que deben encontrar cierto número de ilícitos diario, por lo menos dos o tres"

Explicó el empleado.

Sin embargo, indicó, muchos van y no encuentran nada, por lo que entonces generan esos ilícitos, lo que hacen en casas que no están habitadas.

Explicó que ese personal va y toca en las casas y ven que no sale nadie, entonces identifican las casas en la que no hay ninguna persona, por lo que pueden quitar el medidor y al momento de irse la luz, nadie va a salir a ver qué es lo que pasa.

Mencionó que una vez desprendido el medidor ellos pueden hacer las manipulaciones necesarias para reunir la "evidencia" que necesitan.

Señaló que cuando la familia tiene mucho tiempo de no residir en un lugar es más fácil demostrar que no incurrieron en el ilícito, pues consiguen un comprobante de que no han habitado ahí por años y que nadie ha ocupado el servicio de energía, entonces es más fácil que no se les aplique ese "ajuste" en el cargo.

No obstante, dijo, cuando se trata de pocos meses que la familia no ha estado en el lugar, es más difícil comprobar que no se hizo uso del servicio de manera irregular y es ahí donde mucha gente se ve afectada.

Cabe recordar que en desde hace una semana, organizaciones sociales se han manifestado ante esa empresa acusando que el cobro que se les hace a una usuaria de 150 mil pesos por tener en su domicilio un "diablito", es fabricado, pues su historial de pagos demuestra que desde que habitaron esa vivienda su consumo nunca se redujo.