Persiste la falta de maestros en la región serrana de Zongolica

Debido a la persistente falta de maestros en la región serrana de Zongolica, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que se cumpla con el derecho de los niños a la educación.

Liborio Panzo Sánchez, líder natural de la comunidad de Chicomapa, en el municipio de Zongolica, señaló que hace poco un grupo de padres de familia acudió a Xalapa para demandar que les mandaran un profesor para la primaria del lugar y finalmente las autoridades de la SEV les dieron respuesta.

Sin embargo, comentó, ahora en el preescolar Niños Héroes de la misma comunidad requieren de un docente.

Indicó que lamentablemente la mayoría de las escuelas en la región de Zongolica necesitan al menos de un maestro, desde jardín de niños a bachillerato, aunque en preescolar y primaria es donde más ven esa necesidad.

Sin embargo, apuntó, las autoridades no dan respuesta y es triste que los padres tengan que estarse manifestando.

Mencionó que en dicho preescolar tienen más de dos meses sin un docente, pero el supervisor les dijo que hasta febrero llegara uno si es que hay.

El señor Panzo Sánchez remarcó que en la sierra de Zongolica no se está cumpliendo con el derecho de los niños a tener una educación y tal parece que no hay recursos para contratar a maestros, por no se explica si hay tantos profesores buscando trabajo, por qué no hay en las escuelas.

Criticó el que las autoridades digan "que vamos bien", cuando todo mundo ve que no es así, que faltan maestros, que falta atención en salud, que no hay apoyos para el campo y tantas necesidades.

Puntualizó que esta queja no es con fines políticos, pero las autoridades deberían atender lo que les corresponde y los diputados locales y federales también tomar carta en el asunto y ver qué es lo que está pasando.