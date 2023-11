Persiste el abandono del campo, acusa nieto de Emiliano Zapata

En el marco del 113 aniversario del movimiento que daría inicio a la Revolución Mexicana, el nieto del general Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, señaló que a la fecha, lo que se observa es el abandono del campo.

"No hay nada positivo hasta ahorita. En todos los rubros, este gobierno tiene abandonado al campo, a los obreros, al pueblo en general", expresó.

Señaló que las instituciones que costó décadas crear ya fueron desaparecidas, pero con los programas "electoreros" no se solucionan las cosas, pero no hay medicamentos en los hospitales, no hay apoyo para el campo, la educación está mal.

Zapata González destacó que en el campo no solo faltan apoyos económicos, sino semillas, fertilizantes y abono, y cuando el campesino le invierte al campo y cosecha, resulta que lo que tanto dinero y esfuerzo le costó, no vale.

Mencionó que a nivel nacional hay una decepción de los campesinos; sin embargo, la gente debe entender que cada gobierno hace su chamba "para ellos".

El nieto del general Emiliano Zapata comentó que ha estado en varios estados en donde se ha puesto en marcha el programa Sembrando Vida, pero de cada 100 árboles que se siembran se logran 15.

Mencionó que la propia sociedad es la que se verá afectada cuando el campo deje de producir, pues quien tenga dinero podrá comer y el resto tendrá que ver robar o ver cómo soluciona su vida.

Urgió a la sociedad a concientizarse y organizarse, pues sólo así podrán exigir al gobierno.

Zapata González fue entrevistado luego del evento conmemorativo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana en el Comité Regional Campesino de Orizaba, en donde se hizo la develación de la estatua del general y a él le entregaron un reconocimiento.