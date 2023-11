Permitan a ciudadanos apoyar en Guerrero, pide Diócesis de Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, consideró que el gobierno federal debe permitir a la sociedad participar en la entrega de apoyos a la población damnificada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.

Esto con la finalidad de no generar un cuello de botella a través del Ejército y poder atender a la gente.

"Sabemos que nuestro país se caracteriza por la solidaridad que tiene, especialmente en momentos de emergencia y en otras situaciones similares a las que ahora viven nuestros hermanos de Guerrero.

"Es la sociedad civil la que muchas veces se ha organizado para apoyar, para rescatar, para ayudar también a los damnificados", expuso.

El sacerdote indicó que entre la gente hay conciencia del apoyo que se debe dar de manera inmediata y precisa, por lo que es extraño que ahora todo se quiera concentrar a través de una sola institución.

Puesto que no siempre es posible atender todo lo que se requiere y esto ha dado lugar a la desesperación de la gente y hechos de rapiña.

Debe pensarse en la población

Mencionó que entre los afectados se sabe que hay demanda de agua potable y servicios que son esenciales en la vida de una comunidad.

Señaló que se debe pensar en todas aquellas personas que han perdido todo su patrimonio y no tienen donde descansar o que no quieren dejar sus casas para no perder lo poco que les haya quedado a causa de un asalto o robo.

Comentó que, si bien se ha hablado de establecer cuarteles de la Guardia Nacional en cada colonia, qué pasará con las colonias chicas que son las más vulnerables.

"Ojalá que se diera oportunidad a la sociedad civil, a las instituciones, los clubes de poder participar en la ayuda, porque sin la sociedad civil no será posible la restauración pronta, como se quisiera para el beneficio de los habitantes", apuntó.

Respecto a la ayuda de la Iglesia a través de Cáritas Nacional, el vocero de la Diócesis de Orizaba indicó que esta se está dando en coordinación con la Arquidiócesis de Acapulco, y hasta el momento no se ha tenido el reporte de algún inconveniente en la entrega de los apoyos.