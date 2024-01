Pepe Yunes: Encuestas no ganan elecciones; solo son estrategia

Tras las declaraciones hechas por Rocío Nahle, señalando que las encuestas nacionales la posicionan 30 puntos arriba en las preferencias, el precandidato a la gubernatura por la Coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla desestimó lo anterior

Afirmó que solo busca generar una equivocada percepción en los electores; sin embargo, la realidad es que la preferencia ha sido de mayor fortaleza hacia él con el paso del tiempo. Por ello, confía en que ganará la próxima contienda y habrá un mejor Veracruz para todos.

"Cada vez tiene menos efecto, tratan de desanimar a los que están en contra, con una guerra de propaganda como de ganar posición, ellos quieren mandar la señal de que ya ganaron para que quien de alguna forma quien no quiera votar por ellos ya no participe pero esa es estrategia".

Yunes Zorrilla aseguró que, en la elección interna de Morena, a Rocío Nahle las cinco encuestadoras le daban 10 a 20 puntos de ventaja "por ser la favorita"; sin embargo la perdió y obtuvo la candidatura por razón de género, no porque hubiera ganado por las preferencias.

El precandidato del PRI-PAN-PRD resaltó que cada día hay más adeptos a su campaña ante el descontento que se está teniendo por parte de diversos sectores por la falta de seguridad, la cual se ha disparado brutalmente.

Pepe Yunes dejo en claro que su trayectoria política de más de 25 años, en el que ha desempeñado cargos públicos, ratifican su compromiso con los veracruzanos.

Lo anterior lo informó en el marco de su primer día de gira por Orizaba y la región de las Altas Montañas, donde sostuvo un encuentro con mujeres de los partidos que representa.

Ahí, resaltó el papel que tiene las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social de México y del estado, principalmente en los momentos clave y de definición, siendo este uno de ellos para recuperar la gubernatura.

Destacó que la inseguridad, la falta de empleo y de atención médica forman parte de los incumplimientos que ha tenido el Gobierno del Estado.

"La mujer veracruzana siente miedo en su casa y en la calle porque no se está aplicando la ley, porque no hay una autoridad que la proteja; vive angustiada cuando sus hijos salen a estudiar, a trabajar o a divertirse porque hay un fracaso en la estrategia.

"Siente angustia cada vez que su marido sale de su casa a buscar trabajo porque aquí se le niega, porque hay un gobierno incompetente que no genera las condiciones de desarrollo".

Ante la situación que se vive en Veracruz, Yunes Zorrilla aseguró que ningún veracruzano tiene por qué acostumbrarse a la violencia e insistió que todos también tienen la obligación de cambiar esa realidad, porque agrede, lastima y afecta en lo personal y como comunidad.

El día de mañana Pepe Yunes estará en Ixhuatlancillo para plantear estos hechos que preocupan a los ciudadanos.

Cabe mencionar que, ante la impugnación que hizo Morena por el nombre de un "veracruzano de verdad", fue el presidente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, quien dejó en claro que esto no es más que el nerviosismo que les genera la desventaja que llevan.

"Es el síntoma claro de que estamos arriba, querer impugnar ese nombre no refleja más que un nerviosismo y una realidad que salta a la luz, su candidata no es veracruzana, es zacatecana y los veracruzanos no la sentimos nuestra.

"En cambió a Pepe Yunes cada veracruzano lo siente suyo porque lo han visto, porque ha estrechado su mano, ha tenido resultados y ha estado en cada rincón del estado".