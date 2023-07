En Orizaba, Adán Augusto garantiza que ni Fox ni Xóchitl quitarán pensión a adultos mayores

En medio de porras y coros de "presidente, presidente", el aspirante a coordinar la Defensa de la 4T, Adán Augusto López Hernández, fue recibido en Orizaba por más de mil personas que se dieron cita en la alameda central Francisco Gabilondo Soler.

Durante su discurso, similar al que ofreció en Zongolica, recordó los inicios del Morena, su triunfo y el trabajo que desde entonces ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Señaló que ahora que ya se aproxima el tiempo electoral, aquellos que nunca han querido al pueblo se lanzan de nuevo a los ataques y descalificaciones.

"Andan diciendo por todos lados ´ahora que ya se va Andrés Manuel de la Presidencia, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores´, y aquí les comparto las palabras del Presidente, el primero de julio, venga quien venga la pensión universal se queda, porque es un derecho constitucional".

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

López Hernández agregó que ahora Vicente Fox le dijo a su candidata que debe regresar la pensión a los ex presidentes y desaparecer la pensión universal a los adultos mayores.

Agregó que la pensión no sólo no desaparecerá, sino que a partir de enero próximo ya no será de cuatro mil 800 pesos, sino de seis mil pesos.

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Adán Augusto en Orizaba

Invitó a la población a seguir acompañando al Presidente, que sigue trabajando porque haya un mejor sistema de salud, universal y gratuito para todos, con médicos y medicinas.

Agregó que aún falta por hacer, porque hoy la justicia se vende al mejor postor y jueces, magistrados y ministros son como los mercaderes del templo.

Por eso el Presidente propondrá una reforma al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no siga habiendo más injusticias. Asimismo, les recordó que el próximo año la decisión estará en sus manos.

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Durante su visita a Zongolica, Orizaba y Córdoba, el exsecretario de Gobernación estuvo acompañado por el empresario Tomás López, el diputado Mario Llergo e integrantes de la organización Alianza Patriótica Nacional, encabezada por Alejandro Devaux.

En el caso de Zongolica, la asamblea informativa se realizó en el parque Juan Moctezuma y Cortés, mientras que en Córdoba fue en el parque 21 de Mayo, también con una asistencia de aproximadamente mil personas.