Penalización del aborto obliga a realizarlo clandestinamente y de forma insegura

Por ello los congresos de los estados se encuentran obligados a quitar de las leyes todo aquello que niegue u omita los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Ana Irene Muro Lagunes, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río, dijo que encarcelarlas es una injusticia social pues se debe atender las causas de los embarazos no deseados, ya que la penalización del aborto no logra evitarlo ni disminuirlo, por el contrario solo obliga a realizarlo clandestinamente y de forma insegura.

"Veracruz está en los primeros cinco lugares de embarazos en adolescentes y primer lugar de abuso infantil. México está en primer lugar en abuso sexual infantil, esta es una de las causas de los embarazos, aparte de la ausencia de programas en las escuelas para la educación integral de la sexualidad para que la juventud tenga derecho a decidir de forma responsable".

Agregó que en una investigación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a julio de 2021, se reportó 4 mil 39 carpetas de investigación por aborto en México.

"Lo que nos indica que el aborto aunque esté penalizado se realiza y que se rectiminaliza a las mujeres".

Por el contrario la despenalización del aborto y la implementación de programas de educación integral de la sexualidad con perspectiva de género desde la niñez sí logró reducir la interrupción del embarazo y la muerte materna.

Citó de ejemplo el caso de Uruguay donde la mortalidad materna disminuyó y logró primer lugar en menor recurrencia al aborto.

"Si no les estamos dando educación ellos no sabrán protegerse. Y si no los protegemos de la violencia sexual no podemos culpar a las niñas y encarcelarlas".

Integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río, se congratularon con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al norte del país

En Sinaloa donde invalidó un artículo que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción y en Coahuila donde declaró inconstitucional la penalización del aborto