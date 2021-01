PC encabeza operativo en Córdoba para evitar contagios de covid

Con el fin de recordar a la gente las medidas para evitar los contagios, ya que éstos siguen a la alza en el estado, la secretaria de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno Maldonado, encabezó un operativo en la ciudad de Córdoba.

La funcionaria recordó que hay varios municipios de esta zona que entraron en el decreto para reducir la movilidad de su población como una alerta preventiva.

Recordó que fueron 84 en todo el estado, entre ellos Córdoba, Orizaba, Río Blanco, Maltrata.

"La intención de estos operativos es recordarle a la gente cuáles son las medidas para evitar los contagios, que cumplan con el uso correcto del cubrebocas, del aseo de manos, la sana distancia y lo más importante es reconocer que la pandemia no ha acabado y si la gente no tiene a qué salir a la calle de preferencia que no salga", indicó.

Sobre el operativo realizado, indicó que además de hacer perifoneo para recordar las medidas preventivas a la población, también se visitaron edificios públicos.

Destacó que todo el sistema de salud está coordinado para lograr que disminuya la rapidez de los contagios.

No obstante, reconoció que las medidas que aplican las autoridades y las preventivas que se recomiendan sólo funcionan si la gente colabora con ellas.

Recordó que a la fecha las medidas no son coercitivas, pues se sabe que muchas personas viven al día y no les queda otra que salir a trabajar.

Agregó que entre la población hay cansancio por la situación, pero no se puede bajar la guardia y por eso se hace este esfuerzo adicional por parte de las instituciones.

Recordó que el acuerdo dura desde este 21 de enero al próximo domingo.

Cabe destacar que durante su visita a esta ciudad, el gobernador anunció que los casos de coronavirus se siguen disparando, por lo que del 28 de enero al 6 de febrero habrá otra reducción más de la movilidad en varios municipios del estado.