Patricia Lobeira asegura que no interviene en proceso electoral

La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, se refirió al proceso electoral en curso y mencionó que hasta el momento ningún funcionario municipal ha solicitado licencia para participar en las contiendas internas de sus partidos.

"Hasta el momento no. Seguimos trabajando completos, seguimos trabajando muy bien, y bueno, pues yo soy alcaldesa; en lo electoral la verdad es que no me meto", concluyó.





TEMPORADA DE FRENTES FRÍOS

En relación con los efectos de los recientes eventos del norte, Lobeira Rodríguez indicó que no se registraron afectaciones graves en el municipio gracias a las medidas preventivas implementadas.

"Nosotros estábamos ya preparados para esta temporada de norte. Desde el principio de la administración hemos estado trabajando en ello. Tuvimos pocos percances, nada grave, y seguimos atentos a cualquier eventualidad", afirmó.