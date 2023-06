PASA no mantendrá concesión de limpia en Poza Rica, sentencia PMA (+Video)

La empresa PASA no reúne actualmente las condiciones para seguir con la concesión de recolección y disposición final de la basura en Poza Rica.

El ayuntamiento debe tomar una decisión para garantizar el servicio de limpia pública, indicó el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortes.

"Les aseguro que no será PASA porque no tiene las condiciones, no las generó en 20 años, entonces tendrá el municipio que analizar cuáles son sus mejores opciones", expresó en relación a la concesión que finalizará el 21 de junio.

Subrayó que por ley el gobierno municipal debe garantizar el servicio de limpia y la disposición final, por lo que ya se debe contar con una estrategia para llevarlo a cabo.

Recordó que el relleno sanitario de Poza Rica fue clausurado y se aplicó una multa de más de dos millones de pesos a PASA porque el espacio ya estaba saturado y se agotó su vida útil.

Sergio Rodríguez Cortés // Imagen del Golfo

Enfatizó que está en el periodo de clausura que se extiende por 20 años y la empresa debe realizar los trabajos de remediación en el terreno que utilizó para la disposición de residuos.

"No se pueden desatender, así lo marca la propia norma, entonces pase lo que pase en ese lugar es responsabilidad de la empresa y nosotros estamos para verificar que se cumpla", sostuvo.

Actualmente, las 200 toneladas de basura que en promedio se recolectan por día en Poza Rica son trasladadas a un relleno en Tihuatlán.

El ayuntamiento está analizando la posibilidad de municipalizar el servicio de recolección, aunque se requiere de una inversión millonaria en parque vehicular.

Este miércoles el titular de la PMA encabezó un evento en Tihuatlán con autoridades de la zona metropolitana, con actividades enfocadas a la conmemoración del día del medio ambiente.