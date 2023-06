Participan más de 200 mujeres en estudios de salud en Atlahuilco

El presidente municipal dé Atlahuilco Jaime Rosales Vásquez, afirmó que a pesar de la resistencia de parte de las mujeres para atender su salud de manera prioritaria; el ayuntamiento seguirá promoviendo las campañas y acciones a su favor.

Aseguró que con apoyo de la Organización no Gubernamental Eira Movimiento Rosa A.C., más de 200 mujeres de entre 34 y 40 años de edad de diversas localidades fueron beneficiadas con estudios preventivos de cáncer de mama y cervicouterino.

"Se atendieron 217 mujeres del municipio en estudios que les realizaron del 30 de abril al 11 de mayo", externó la autoridad municipal.

Aseguró que esta campaña se llevó a cabo en coordinación con la directora del del DIF Municipal, Gloria Sánchez Hernández, y el ayuntamiento, y así prevenir este tipo de enfermedades que ocupan los primeros lugares de muerte en México.

Rosales Vásquez lamentó que de cinco mil mujeres que hay en el municipio, solo haya acudido una mínima parte a realizarse mastografías gratuitas y papanicolau, lo que también se replicó en los municipios de Tehuipango y Astacinga con una mejor participación.

Subrayó que se ha tenido un retroceso en materia de salud en las zonas serranas debido a que los programas asistenciales ya no obligan a las personas a acudir a realizarse un chequeo preventivo, y con ello se dispara la posibilidad de que haya más enfermedades en mujeres, hombres y niños.

"Los obligaban por el programa que era Prospera, ahí si no ibas a peso y tallam no ibas a consulta no te daban tu recurso y ahorita ya nadie te obliga a nada, se atacaba así varios rubros: salud, educación.

"Porque si el niño no iba a la escuela no había billete, y si el señor no iba a la clínica, no había billete; pero cada gobierno tiene su forma de trabajar".