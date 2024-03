Panista acude a encarar a Gobernador de Veracruz a palacio; 'Puente' frustra sus ganas (+ Video)

Víctor Serralde Martínez, candidato a diputado federal por la alianza PRI-PAN-PRD en el distrito XIII Huatusco, se presentó en palacio de gobierno el día de hoy para solicitar formalmente al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, derecho de réplica en respuesta a las acusaciones vertidas en su contra durante una conferencia de prensa previa.

En un vídeo publicado en sus redes sociales desde la puerta principal del palacio de gobierno, Serralde expresó su deseo de estar presente en la conferencia de prensa semanal de García Jiménez para que este leyera ante él la información proporcionada por funcionarios de su gobierno.

El candidato afirmó que su intención era refutar cada uno de los señalamientos realizados la semana pasada por el mandatario, y ante la ausencia de este en la conferencia de prensa de hoy, anunció su intención de regresar la semana próxima con evidencias que respalden su gestión como diputado federal en las localidades que está recorriendo en su campaña.

"Hoy es 18 de marzo y me acabo de dar cuenta que el gobierno del estado decidió tomarse el puente, me hubiera gustado estar hoy en su conferencia de prensa que acostumbra hacer todos los lunes, para que delante de mi persona me leyera usted la ficha técnica que los funcionarios de su gobierno le han pasado de mi", expresó.

Serralde desafió al gobernador a demostrar cuántos lugares ha visitado tras su campaña y qué acciones ha realizado su gobierno en esas mismas localidades durante su mandato.

En días pasados, Cuitláhuac García acusó públicamente a Víctor Serralde de liderar bloqueos en la carretera de Huatusco y lo señaló de cometer un delito grave. A pesar de ello, el gobernador indicó que su gobierno no tomará acciones legales contra Serralde para evitar victimizarlo.

El candidato concluyó su mensaje deseando al gobernador un feliz puente y reiterando su intención de obtener el derecho de réplica en las futuras conferencias de prensa.





