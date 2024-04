PAN expone dudas sobre legalidad del registro de Rocío Nahle

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, planteó la necesidad de una aclaración por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE) respecto a la candidatura de Rocío Nahle, de la coalición "Sigamos Haciendo Historia".

Esta solicitud surge a raíz de inquietudes sobre si Nahle cumplió con los requisitos legales para participar en la contienda electoral.

Según lo expuesto, Rocío Nahle solicitó una licencia al Senado de la República para ocupar el cargo de Secretaria de Energía en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no para aspirar a otro puesto de elección popular.

Federico Salomón Molina señaló que es responsabilidad del OPLE verificar las condiciones en las cuales se aprobó la candidatura de Nahle y si se cumplieron adecuadamente con los procedimientos legales establecidos.

LICENCIA

El 22 de noviembre de 2018, Rocío Nahle solicitó al Senado de la República una licencia por tiempo indefinido, según consta en el documento CS/LXIV/NRN/055/2018.

Esta solicitud se basó en fundamentos constitucionales y reglamentarios, entre otros, los artículos 11, 12, numeral 1 y 13 fracción III, así como en otras disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado.

La fracción III del Artículo 13 del Reglamento del Senado establece el derecho de los senadores a solicitar y obtener licencia del Pleno para "Desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración".

Sin embargo, es importante destacar que Nahle García no fundamentó su licencia en la fracción IV, la cual permite a los senadores dejar su cargo para "postularse a otro cargo de elección popular cuando la licencia sea condición establecida en las disposiciones electorales correspondientes o en la normativa interna del partido político de que se trate".

Usuarios en redes sociales, como @enrique_glez68, han señalado que la candidata de MORENA podría estar haciendo un uso indebido de una atribución otorgada por la Cámara Alta.

Destacan que cuando Nahle García renunció a la Secretaría de Energía en octubre de 2023, no se reincorporó al Senado ni presentó una nueva solicitud de licencia.

OPLE DEBE ACLARAR

En este contexto, Federico Salomón Molina enfatizó la importancia de que el OPLE aclare bajo qué justificación se aprobó la candidatura de Nahle García. Para él, el incumplimiento de los procedimientos de registro despojaría a cualquier aspirante de su elegibilidad. Por lo tanto, considera que es responsabilidad del OPLE investigar este asunto y actuar en consecuencia.

"Es una situación grave, el OPLE debe de verificar esta parte. El OPLE tiene la facultad para hacerlo y proceder", consideró el presidente estatal del Comité Directivo Estatal del PAN.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se pone en duda la legalidad de la candidatura de Rocío Nahle, pues antes de su registro, partidos de oposición afirmaron que no podía ser gobernadora debido a que nació en Zacatecas y no en Veracruz.

Ante esto, el representante del Morena ante el OPLE en Veracruz, Gabriel Zuñiga Ovando, afirmó en una entrevista pasada que Nahle García "tiene a salvo sus derechos políticos" y que "no hay ningún impedimento jurídico para que ella pueda ser candidata a la gubernatura".