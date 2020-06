Palaperos de playas tuxpeñas no aguantan la contingencia sanitaria

El cierre nuevamente de las playas, durante este fin de semana, fue un duro golpe para la economía de los palaperos, quiénes desde la reapertura no ha sido lo esperado y las ventas, nada más no se repuntan.





Desde hace dos semanas, la autoridad local determinó el abrir el área de bañistas a la población local, para reactivar la economía de los prestadores de servicios de este lugar, sin embargo, no ha sido lo esperado, pues quiénes acuden no lo hacen a consumir, por lo que este sector sigue atravesando sus peores crisis.





Con la restricción para turistas, la situación realmente es muy crítica en Tuxpan, pues son los que realmente dejan una derrama económica considerable, mientras que los locales, su consumo es mucho menor tal como ya ha quedado demostrado en los últimos días, expuso Evelith Escudero, palapero de esta zona.





A ello, pues se le suma que este fin de semana, por la celebración del día del Padre se cerró está zona aunque el área de restaurantes estuvo abierto, pero no fue lo esperado, ya que simplemente si no acuden a ingresar al mar, las personas no van a consumir.





Ello, coloca a los palaperos y restauranteros en una de sus etapas más críticas, en dónde el ingreso económico es mínimo y los gastos siguen fluyendo, teniendo deudas que se han convertido prácticamente impagables.