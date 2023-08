Padres de familia exigen cambiar contenido en los libros de texto: Orizaba

La inminente entrega de los libros de texto gratuitos ha dejado mucho que desear, por lo que los maestros prevén otro camino,al no estar de acuerdo y sobre todo, para impedir que ese material llegue a los menores, señaló Gabriela Ángel Miranda Hernández, presidente del Frente Nacional por la Familia en Orizaba.

Miranda Hernández, consideró que no se ha considerado la importancia que causan los libros de texto en la educación de los menores, pero deben entender que la forma en que los niños deben ser educados es una responsabilidad en conjunto de padres de familia, escuela y sociedad.

Así mismo, remarcó que es un derecho inalienable de los padres de educar a sus hijos en la sexualidad o ideología en la manera que les parezca más correcta.

Por su parte, apuntó, que para la Secretaría de Educación Pública debería ser prioridad elaborar los planes y proyectos que beneficien a la educación.

Destacó que la Constitución establece en su artículo tercero, párrafo cuarto, que cuando el Estado Mexicano pretenda cambiar planes y proyectos educativos, debe contar con el asesoramiento de los padres de familia, lo cual no ha ocurrido, por lo que se exige que esos libros no lleguen a manos de los niños.

El presidente de la ANPF en Orizaba indicó que los valores cívicos y morales ya no aparecen en los libros.

Apuntó que no se sabe el rumbo que esto pueda ocasionar, pues tal parece que el objetivo será priorizar un cambio de ideología en los niños y su sometimiento.

Expresó su indignación por esta situación y confió en que la ANPF convoque a un congreso en todo el país y se vea la manera en que responderán para que esos libros no lleguen a los niños.

Indicó que como padre de familia está dispuesto a destruir, aunque lo acusen de daño patrimonial, esos libros o por lo menos impedir que ese material entre en uso.

Consideró que es momento de actuar y retomar cada quién su responsabilidad en la educación de sus hijos y, sobre todo, a no quedarse de brazos cruzados.