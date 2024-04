Padres de familia del CAM de Orizaba exigen reinstalación de directora

Debido a que al regresar de vacaciones los padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) ´Bertha Lapa´ se encontraron con que las autoridades de Xalapa no hicieron caso a su demanda de reinstalar a la directora Carolina Daniel Flores, optaron no por llevar a sus hijos a clases.

Indicaron que así permanecerán hasta que su petición sea atendida. De igual forma, los paterfamilias señalaron que piden la destitución de la maestra Noemí ´N´, quien a pesar de que tiene poco tiempo de haber ingresado a la institución, ya que llegó apenas en este ciclo escolar, ha causado algunos problemas.

Los padres afirmaron que no les gusta cómo trata a los alumnos e incluso exhibieron un caso que puede considerarse como maltrato y otro en donde no saben qué le hizo a un niño autista, que ahora ya no quiere ir.

Recordaron que antes de salir de vacaciones les informaron que la maestra Caro, como la conocen, dejaría de ser directora y llegaría otra persona en su lugar, situación a la que se opusieron, pues consideran que su directora ha trabajado muy bien y alumnos y padres están muy contentos con ella.

Agregaron que en ese momento los atendió Monserrat Viveros Osorio, directora estatal de Educación Especial, quien en realidad no tuvo la amabilidad de atenderlos pues se portó prepotente y grosera, ya que cuando le hablaban para explicarle sus razones los ignoraba y veía su celular.

Señalaron que en ese momento salieron de vacaciones y ahora al regresar se topan con que no les hicieron caso, por lo que decidieron no llevar a sus hijos al plantel hasta que se atienda su demanda.

Piden destitución de maestra

Indicaron que aunado a ese problema ahora tienen otro, pues hay una maestra que inició labores en este año y lamentablemente ha causado conflictos con los niños y los padres al haber maltratado al menos a un adolescente y posiblemente a otro más, además de fomentar agresiones.

Una de las madres explicó que su hijo ya es grande y nunca ha tenido problemas con otros padres ni con otros niños, pues es muy tranquilo, pero recientemente la maestra Mimí le dijo que su niño había pegado, y cuando le preguntó por qué, su respuesta fue de que le dijo "que se defendiera".

"Eso como madre no me agrada porque si paso algo la del problema seré yo, no la maestra. No está bien que incite a la violencia", expuso la señora.

Otro problema, explicaron, ocurrió con un adolescente, al cual encerró en el salón grande, a pesar de que sabía que éste tiene miedo a ese lugar, y lo que le dijo a su mamá es que lo encerró porque se había portado mal.

Otra madre de familia expuso que su hijo siempre fue con mucho gusto a la escuela, pero ahora, desde antes de salir de vacaciones ya no quiere ir, lo lleva prácticamente a rastras y cuando llegan se pone a llorar, por lo que ha optado por ya no llevarlo.

Explicó que en este caso su niño es autista y no se comunica verbalmente, por lo que a la fecha desconoce qué fue lo que pasó para que ahora ya no quiera ir al CAM.

Los padres de familia indicaron que si no ven respuesta en las autoridades en torno a estas demandas, recurrirán a autoridades federales para hacer valer su sentir.