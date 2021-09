Debido a que no existe una respuesta de parte de la Secretaría de Educación de Veracruz para concluir obras abandonadas, padres de familia de la escuela primaria Fernando Gutiérrez Barrios bloquearon la carretera federal Orizaba-Zongolica , a la altura de Los Reyes .

Los inconformes amagan con permanecer el tiempo que sea necesario en el lugar, hasta que llegue el secretario de Educación, Roberto Zenyazen Escobar García, y les dé una respuesta favorable.

Se conoce que en punto de las 06:40 horas de este miércoles, los inconformes se apostaron sobre dicha carretera, justo a la altura del ingreso a su municipio asentado sobre el tramo carretero Tequila-Zongolica, exigiendo que se concluyan dichas obras que se encuentran inconclusas desde hace meses.

Los protestantes aseguran que el plantel educativo representa un riesgo para los alumnos, por ello es que no se han iniciado clases presenciales.

Reiteraron que esta escuela presenta múltiples carencias en su infraestructura, además de que el servicio de sanitarios no es el ideal, por lo que pidieron que se invierta recurso del programa ´La Escuela es Nuestra´, con el objeto de mejorar sus condiciones.

Lamentaron que el delegado regional de la SEV en la zona serrana de Zongolica, Marcelo Tepole, no haga nada por dar una solución a estas problemáticas y aseguraron que sin no son atendidos, no dejaran de bloquear la carretera federal.