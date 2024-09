"Pido a los padres que cuiden a sus hijos", Diez Francos ante caso de José Poleth

El alcalde Juan Manuel Diez Francos mencionó que tras la lamentable muerte de la niña José Poleth, desaparecida el pasado domingo 8 del presente y cuyo cuerpo fuera hallado el jueves 12, Orizaba está de luto y si bien personalmente está muy triste, exige, pide y suplica a los padres y madres que cuiden a sus hijos.

"Yo les exijo a las madres que cuiden a sus hijos, les solicito y les suplico que los cuiden. El estado no puede hacer todo, no podemos traer un policía atrás de cada una de las personas. Si no ayuda la familia no los vamos a poder cuidar", apuntó.