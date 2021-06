paciente_con_bipolaridad_denuncia_desabasto_de_medicamentos_en_imss_de_orizaba

Señaló que padece bipolaridad y hay algunos medicamentos que debe tomar de por vida, como es el caso del litio, entre otros, y por años se los surtieron sin mayor problema cada mes para que contara con las dosis correspondientes; sin embargo, desde hace dos años comenzó a tener problemas y cuando acudía a su clínica no le daban alguna y lo hacían dar varias vueltas.

Sin embargo, indicó, desde hace tres meses el problema se agudizó y aunque va en repetidas ocasiones, le dicen que no ha llegado la medicina.

Indicó que hace unos días que acudió le dijeron que se la comprara, pero hacerlo no es tan fácil, pues tiene que acudir con la administradora y realizar varios trámites y le cubrirían el monto en mes y medio, lo cual es muy difícil, pues el costo es de alrededor de 400 pesos y representa la quinta parte de su ingreso mensual, pero cuando se lo cubran, ya tuvo que haber recibido o comprado otra caja más.

El derechohabiente lamentó que al IMSS no le interese poner en riesgo la salud de los pacientes y no se solucione el desabasto, pues no es el único medicamento de control que falta, ya que cuando acude a la farmacia de su clínica hay otras personas preguntando si ya llegaron sus medicinas para la diabetes, por ejemplo,

