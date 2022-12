Realiza IMSS Veracruz Norte dos millones 975 mil 798 consultas durante el año

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte brinda atención médica, a través de 45 Unidades de Medicina Familiar (UMF), tres Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF), dos Hospitales de Subzona (HGSZ), tres Hospitales Generales de Zona (HGZ), una Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria (UMAA) y una Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM).

Durante el 2022, se otorgaron dos millones 595 mil 225 consultas de Medicina Familiar y 380 mil 573 consultas de Especialidades, señaló la titular de la Oficina de Representación en Veracruz Norte, doctora María de Lourdes Carranza Bernal.

Detalló que, de las consultas de Especialidad, se realizaron 72 mil 367 en Medicina Interna; 59 mil 400 de Traumatología y Ortopedia; 58 mil 248 en Terapia Física, Ocupacional y Fonoaudiología; 39 mil 611 de Cirugía General; 35 mil 677 de Ginecología; 28 mil 557 en Medicina Física y Rehabilitación; 26 mil 511 en Oftalmología; 24 mil 562 de Nefrología; 19 mil 143 en Urología y 18 mil 906 de Medicina del Trabajo y Ambiental.

Destacó que, durante el año se llevaron a cabo 20 Jornadas Nacionales de Continuidad de Servicios Médicos bajo la estrategia "Con el Águila Bien Puesta", alcanzando 201 mil 247 consultas de miMedicina Familiar; mil 688 Cirugías; 18 mil 820 consultas de Especialidad y, con respecto a las deteciones, 8 mil 589 de cáncer cervicouterino; 20 mil 270 de cáncer de mama; 29 mil 844 de hipertensión arterial y 25 mil 791 de diabetes mellitus; además, cuatro mil 241 tamizajes de hepatitis C, mil 640 de VIH y mil 703 chequeos PrevenIMSS.

"Al sumarse a las estrategias nacionales "Cita Digital", la cual fue implementada en cuatro unidades médicas, se programaron 22 mil 042 citas, con lo que se benefició a 99 mil 280 derechohabientes, lo que posiciona a la representación dentro de los seis primeros lugares a nivel nacional; con "UNIFILA" se favoreció a cuatro mil 234 pacientes con Atención Médica Familiar´´, enfatizó.

Asimismo, con el Centro de Atención de Diabetes Mellitus (CADIMSS), el cual es un programa de atencion integral para portadores de esta enfermedad que no presentan complicaciones y que cuenta con cuatro sedes en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10, No. 50, No. 66 y No. 68, con siete unidades de referencia, se han beneficiado a 613 mil pacientes, y se dieron 16 mil 238 atenciones.

Cabe señalar que, con el objetivo de reforzar las acciones implementadas por el programa PrevenIMSS, se brindaron 606,729 atenciones en dichos módulo; con el Programa "Pierde Kilos, Gana Vida", dos mil 054 pacientes han alcanzado su peso ideal y con la Receta Resurtible, se expidieron 317 mil 44 recetas.

Asimismo, destacó que el Programa Código Infarto que se implementó en los ocho hospitales de la representación, se dio atención a 250 pacientes, y el Programa Código Cerebro se aplicó en cinco hospitales en donde se atendieron a 10 derechohabientes.

Finalmente, la doctora señaló que el IMSS en Veracruz Norte reitera su compromiso con la salud y el bienestar de sus derechohabientes y sus trabajadores.