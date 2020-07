Orizaba se alista para regreso a clases con nueva normalidad

El presidente municipal, Igor Fidel Rojí López aseguró que este nuevo regreso a clases será un gran reto para todos los sectores de la población, por lo que ya están en espera de las indicaciones de la Secretaría de Educación para que el ayuntamiento orizabeño colabore y sea un regreso lo más seguro posible y principalmente que los niños tengan la educación adecuada.

"Estamos esperando las indicaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz, nosotros haremos todo lo que sea de nuestra parte para tratar de que el regreso a clases sea lo más seguro posible y queue obviamente los niños tengan la educación adecuada y pertinente".

Aseguró que sin duda este nuevo regreso a clases será un gran reto para todos los sectores de la población y más para el sector educativo, quien durante estás vacaciones tendrán que preparar una nueva dinámica de aprendizaje.

Reiteró que la Secretaría de Salud junto con la Secretaría Educación, tienen un gran reto para decidir si habrá nuevo regreso escolar para este 10 de agosto, ya que con ello dará inicio el ciclo escolar 2020- 2021.

En cuanto a los operadores de la Línea Camionera Plateados, quienes tres dieron positivo a Covid-19 y uno más perdió la vida, ya que este servicio foráneo de pasajeros ingresa a la Pluviosilla y viaja a la Ciudad de Córdoba, el edil dijo que como autoridades no pueden estarse subiendo a cada camión para verificar que cumplan con las disposiciones y medidas sanitarias.

"No podemos estar metiendonos en cada camión que circula por esta Zona Metropolitana y en toda la Zona de las Altas Montañas desde Córdoba hasta Acultzingo. En Orizaba tenemos cuatro filtros sanitarios: uno en Jalapilla, Escamela, otro en San Miguel y otro en la Ixhuateca de la zona norte, con esos filtros sanitarios se está vigilando que se cumplan la solicitud del ayuntamiento de uso de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial.

Finalmente pidió a los ciudadanos a acatar las indicaciones sanitarias y no bajar la guardia., "Ya lo he dicho, no tenemos 120 mil policías para estar cuidando a cada uno de los orizabeños, cada quien tiene que asumir su responsabilidad y cada quien tiene que cuidarse. Aquí en Orizaba convergen por actividad económica alrededor 430 mil habitantes de diferentes municipios, llegan a Orizaba a comerciar sus productos, algunos otros por servicios bancarios y es muy difícil prohibirle la entrada a la ciudad por lo que lo único que les solicitamos es que cumplan con nuestro reglamento".