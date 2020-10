Organizan ´Tapatón´ para niños con cáncer en Orizaba

Con el objeto de captar fondos en favor de 121 niños en tratamiento contra el cáncer, la Asociación Orizaba Propone (AOPAC) dio a conocer que este 15 de noviembre se llevará a cabo el "Tapaton; busca héroes" de manera virtual, con el cual pretenden recolectar 53 toneladas de tapitas de cualquier tipo.

Este año la asociación no tuvo ingresos al no haberse desarrollado la Feria Expori por la pandemia, además de que no hay medicamentos oncológicos en la Secretaría de Salud, por lo que la presidenta de AOPAC, Osi Pirez de Diez, exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a que se surtan.

"Estamos en un momento en que no hay medicamentos para nadie, no únicamente para los niños con cáncer, absolutamente para nadie, solo nos queda pedirle a Dios que la gente que tiene bajo su responsabilidad el sector Salud haga su trabajo puesto que por ello devenga un salario. Que puedan dormir tranquilos pues no lo sé", dijo.

La titular de AOPAC ejemplificó que cuando un padre de familia no tiene dinero para dar de comer a sus hijos sale en búsqueda; "exactamente eso, con todo respeto, debería de hacer nuestro gobernador, estoy hablando por mi estado porque sabemos que esto es a nivel nacional".

Señaló que ya es hora de unirse y sumar esfuerzos, y que es momento en que el gobernador convoque a todas las asociaciones civiles dedicadas al tratamiento de niños con cáncer para que puedan sumar, y si de parte de la Federación no hay recursos buscar la manera de obtenerlo.

"Esa no es una excusa para una vida de una criatura, yo creo que un niño merece más, todos los niños tienen el derecho a la salud.

"Mejor vamos a ver cómo se puede obtener el pan para llevarlo a la familia, pues él (gobernador) juega un papel muy importante en el estado, a fin de cuentas es la máxima autoridad y en el tema de los niños bien vale la pena echarle ganas".

En cuanto al "Tapaton" se pretende recolectar 53 toneladas de las diferentes botellas que existen, las cuales serán canjeadas para obtener recursos para quimioterapias en beneficio de 121 niños que se encuentran en tratamiento, de los cuales 56 están activos y el resto en observación.

Quienes decidan sumarse puede realizar algún depósito en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación Orizaba Propone AC, además de las tapitas que serán recolectadas en: El Mundo de Orizaba, Ori Estereo, Loyalti Travel, Sastrería Max & Cia, Canaco Orizaba, Refresqueria Mary, Bomberos Orizaba, Macro Imágen Orizaba, El Nardo, Gymboree Orizaba, Parque España Orizaba, Estética Con, Exprésarte Danza Estudio, Estadio 57 Orizaba, Tintorería Fracman, Exa Globo La Mejor, Estacionamiento Central, Pollería la Gloria Los Cortes de Gloria, Centro Dermatólogico de Córdoba, La Tía Justa VIP, Albergue AOPAC, Panadería CheChe y Radio Veracruz.