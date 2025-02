ORFIS advierte uso político de empresas fantasma; descarta irregularidades (+VIDEO)

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, afirmó que se ha tergiversado la información sobre las empresas contratadas por la administración pasada y señaladas como "fantasmas".

Aseguró que el ORFIS no ha detectado irregularidades en los contratos otorgados por el Gobierno de Cuitláhuac García, ya que dichas empresas cumplieron con los contratos establecidos.

En entrevista, González Cobos sostuvo que el concepto de empresas "fantasmas" debe analizarse con cuidado:

"Se ha tergiversado de alguna manera la información, el concepto que se tiene de empresas fantasmas. Cuando lo mencioné la última vez en la comparecencia me refería a los requisitos o a los casos en que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, determina cuando se trata de una empresa fantasma", explicó.

SÍ CUMPLIERON CON SUS CONTRATOS

La auditora señaló que, al haberse realizado las operaciones y cumplido los contratos, no se puede considerar que se trate de empresas "fantasmas".

"Lo que yo mencioné es que esos servicios de esas operaciones no encontramos allá, no hubo irregularidades que fueran detectadas. Incluso mencioné que también esas empresas que había revisado la Auditoría Superior de la Federación, igualmente esas operaciones transitaron sin problema.

"No hubo señalamientos. Entonces, bueno, vamos a esperar ahora en esta nueva revisión a ver qué encontramos, pero ya estamos poniendo atención especial para esos casos".

La auditora subrayó que no se deben hacer señalamientos sin que el SAT determine si las empresas presentan irregularidades o si la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno establece restricciones para operar con ellas.

Explicó que existen pasos previos que deben cumplirse antes de que el ORFIS realice una revisión, incluyendo la constitución de la empresa, su regularidad en los servicios prestados y la presentación de estados financieros y documentación que acredite su domicilio.

González Cobos indicó que diputados de la oposición señalaron 227 empresas con presuntas irregularidades, pero el ORFIS las revisó sin encontrar anomalías en su funcionamiento.

"Nosotros buscamos y verificamos si en la revisión que habíamos hecho de 2023 esas empresas aparecían y aparecieron algunas. Entonces lo que vimos es que no había daño patrimonial, lo que significó que las operaciones sí se habían efectuado, de que los entregables sí estaban, de que sí hubo operaciones y que por lo tanto el servicio se había recibido y que todo estaba en orden".

Consideró que el tema se está utilizando con fines políticos y que el ORFIS continuará con la revisión de las empresas en la Cuenta Pública de 2024.

"No fueron observadas, tengo entendido que por la ASF tampoco, pero alguien observa o alguien supone y entonces eso es como una bola de nieve en la que se va incrementando y todos están mencionando algo que en realidad no se no se ha dado".