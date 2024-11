Oposición vapulea a Cuitláhuac en el Congreso; Morena promete acuerdos

Los trabajos en el Congreso de Veracruz iniciaron con críticas hacia la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Mientras el bloque de Morena y sus aliados celebró una apertura al diálogo, los partidos de oposición, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, reprobaron la situación de la entidad hacia el final del sexenio.

El coordinador de Morena, Esteban Bautista Hernández, afirmó que habrá diálogo y consensos.

"Mi presencia en la JUCOPO siempre será para privilegiar el diálogo con todas las fuerzas políticas, el hecho de que seamos mayoría no quiere decir que vayamos con esa actitud avasalladora en los temas que vendrán".

Desde el Partido Verde, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez delineó su agenda legislativa basada en cinco ejes prioritarios, con el objetivo de "la construcción del segundo piso de la transformación".

Indicó que su bancada apoyará las propuestas de Rocío Nahle, gobernadora electa, y atenderá temas como el desabasto de agua, empleo digno para personas con discapacidad, y fortalecimiento de penas por delitos ambientales.

Además, el Partido Verde seguirá la Agenda 2030 y el Plan Veracruzano de Desarrollo, comprometiéndose a "cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que señala la Agenda 2030 en el trabajo legislativo de esta soberanía".

El Partido del Trabajo, a través de su coordinador Ramón Díaz Ávila, hizo un llamado a "conservar lo que se tenga que conservar y modificar aquello que sea necesario".

Díaz Ávila anticipó iniciativas de apoyo al campo, el uso de fertilizantes orgánicos y la reducción de herbicidas tóxicos. Además, consideró urgente revisar los reglamentos de tránsito para eliminar "los excesos del servicio de grúas", cuyas tarifas actuales calificó de "totalmente desproporcionadas".

Por otro lado, el PAN, representado por Enrique Cambranis Torres, se comprometió a ser una oposición firme y ética, criticando la administración actual por sus intentos de imponer una visión única.

"No venimos a pelear por un espacio en la mesa, venimos a luchar para que cada veracruzano sepa que hay representantes que no se callarán, que no se doblegarán", declaró Cambranis.