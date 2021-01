Operadora de basurero enfrentará consecuencias legales: PMA

La empresa encargada de la administración del Relleno Sanitario de las Altas Montañas enfrentará no sólo una auditoría sino que también tendrá consecuencias de tipo económico- administrativo y penal, por estar operando en la ilegalidad, así lo afirmó el Procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés tras la clausura total de dicho centro de confinamiento de desechos.

"La empresa seguramente va a tener consecuencias de tipo legal, en primera por la negligencia del mal manejo del sitio y segunda, porque vamos a iniciar una auditoría ambiental que fuera de los alcances en materia ambiental seguramente tendremos que dar parte a la autoridad judicial en este caso a la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado para que, al respecto haga lo procedente".

Recordó que actuó con mucha negligencia, abuso de confianza y muchas cosas fuera de la ley que no previó la empresa Constructo.

Respecto a la multa que se le fijó en su momento a la empresa concesionada para administrar el inmueble propiedad del Gobierno de Veracruz que alberga el relleno sanitario, subrayó que el pago que se otorgó fue de manera parcial por lo que no se descarta que nuevamente pudiera hacerse acreedora de otras sanciones.

"La multa que se determinó la vez pasada no fue pagada en su totalidad hay un pago parcial que es parte de lo que se dio de la orden de verificación de cumplimiento contiene la que están haciendo porque fuera de que no pagar una multa en su totalidad muchos puntos dentro del resolutivo que no cumplieron por ejemplo se tenía que pagar más fianzas del cumplimiento de la clausura de cada una de las celdas cosa que nunca lo hicieron en Sedema".

De tal suerte que solamente ellos quisieron seguir ampliando sin permisos y esto va a tener consecuencias de tipo económico con multas de tipo administrativo y de tipo penal.

Con relación a los más de 20 ayuntamientos que depositaban en el relleno clausurado por la PMA, Rodríguez Cortés dijo que queda sin efecto el convenio existente para el depósito de los residuos sólidos urbanos, por lo que continuarán haciendo el depósito el relleno de Mareco.