Obreros piden intervención del alcalde de Mina para que constructora les pague

Los obreros de la compañía "Construcciones Globales Aduco", que trabajaron en rehabilitación de drenaje en la colonia Ejido Tacoteno, recurrieron este lunes con el alcalde Nicolás Reyes para pedirle que los apoye, en el sentido de que parte de la liquidación a la empresa (380 mil pesos), sea para pagarles a ellos su sueldo que les debe.

El vocero Sergio Montejo explicó que él sus compañeros ya recurrieron a la Junta de conciliación y arbitraje en Coatzacoalcos y que, después de tres citatorios, los representantes de la empresa no se presentaron, pero sigue el proceso ya que aunque digan que no tienen dinero, puede aplicarse el embargo.

El asunto es que Aduco, propiedad de Ana del Carmen Martínez Sánchez y Antonio Pantaleón Sosa, quedaron a deber a la plantilla de 21 trabajadores un mes de salario y se niegan a pagar, por lo que estos solicitaron la intervención del ejecutivo municipal quien se comprometió a apoyarlos, citándolos este martes en que habrá de liquidar la obra.

Los trabajadores se quejaron diciendo: "somos humildes, no tenemos dinero, no hay trabajo, por la contingencia no podemos conseguir ningún trabajo y tenemos que llevarle de comer a nuestra familia, pagar agua, luz y por eso pedimos apoyo del presidente".

Por su parte el trabajador Enrique Rojas Jiménez, lamentó su situación señalando que vive en condiciones precarias y pensaba comprarse un colchón para ya no dormir en el piso, pero la falta de pago lo impidió.