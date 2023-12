Obras en puente Metlac y caseta de Fortín paralizan movilidad en Veracruz (+ Video)

Debido a que los trabajos de desmantelamiento de la antes Plaza de Cobro 045 de Fortín de las Flores y reparación correctiva del Puente El Metlac no fueron detenidos como en su momento lo anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, es necesario que las empresas constructoras redoblen refuerzos e implementen un tercer turno, con la finalidad de darle celeridad y reducir las filas de hasta 30 kilometros de automotores varados que se forman por estás acciones.

¿ASUNTO DE VOLUNTAD?

"Vengo de Córdoba de allá para acá (Río Blanco) me hice una hora 45 minutos, un trayecto que lo haríamos en 30- 20 minutos, esto lo vive la población la ciudadanía todos los días. Si bien las dos acciones que se están realizando tanto lo que es el mantenimiento del Puente El Metlac, como el retiro de la Caseta continúan, se les tiene que decir a los constructores que deben de poner tres horarios de 8 horas para trabajar las 24 horas", señaló el líder de Maestros con Morena, Roberto Zenyazen Escobar García.

Puntualizó que se trata de un tema de voluntad, recordando que él fue el que empezó la obra del Pirata Fuente en Boca del Río y actualmente los avances son significativos.

"Teníamos tres turnos de 8 horas, 24 horas de trabajo por dos supervisiones al día, entonces sí se puede realizar y que realmente se tiene que revisar porque no pueden ser seis meses lo que se tiene estipulado para quitar la caseta yo creo que es mucho tiempo y mucha la afectación".

Puntualizó que la actual dirigente de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado, Rocío Nahle García ya tiene conocimiento y está haciendo lo propio ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, "para poder ver cómo poder ayudar y agilizar esto, yo creo que es un mal necesario que estamos viviendo al final vemos la postura del metal que se tiene que hacer pero con mayor celeridad y de igual manera con mayor número de trabajadores porque si bien trabajan en cierta hora, por ejemplo, comentaban que no se podía por la humedad que tiene la zona, si la empresa no es de aquí obvio no va a saber qué es lo que se vive en la zona, la zona es húmeda y más esta zona que estamos hablando".

Escobar García confirmó que el trasiego de carga pesada aumentó hasta en un 130 por ciento, principalmente sobre la Autopista 150D México- Veracruz, ya que es la conexión del Norte con el Sureste del País.

"Es la conexión con el Sureste mexicano entonces sí tenemos que ver cómo poder solucionar esta situación de movilidad y que de igual manera si se tenga una estrategia debido a cuánto creció el trasiego el tránsito de carga pesada en la región", concluyó.