Obispo de Papantla celebra Semana Santa en Cereso de Misantla

Como cada año, monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, obispo de la Diócesis de Papantla, ingresó al Centro Penitenciario de Misantla, a fin de encabezar la celebración eucarística de Jueves Santo y el lavatorio de pies a internos.

"Como cada año, este Jueves Santo venimos para celebrar la última cena y el lavatorio de los pies a los presos, la institución de la eucaristía, el sacerdocio, el mandato de la caridad, pedirle a Dios por nuestra Diócesis.

"Principalmente por los que están hacinados, los migrantes, los pobres, los extorsionados, los secuestrados".

Sobre la relación que se tiene entre la Diócesis de Papantla y el Gobierno de Veracruz, dijo: "tenemos más bien relación con los municipios, el Gobierno del Estado ´nos queda muy lejos´ y poco nos encontramos, pero estamos bien, no estamos mal, pero ojalá que estemos mejor.

"Que haya más seguridad porque en sí la violencia no se está deteniendo, no hablo particularmente por Veracruz sino por todo México, en todas partes".

La libertad de expresión -dijo- es un derecho, por lo que condenó los ataques a comunicadores; "para que veas ahí está el asunto de la inseguridad, ustedes tienen que hacer su trabajo, y resulta que están en una situación delicada".

"Porque por un lado los criminales no quieren que hagan su trabajo y luego por otro lado, si el gobierno no quiere que hagan su trabajo, entonces estamos callando una situación opresiva y falta de libertad de expresión, ojalá que esto no se repita", dijo.