Nueva protesta por presunto nepotismo en JS de Orizaba

Por enésima ocasión más de 400 trabajadores de diferentes Centros de Salud que conforman la Jurisdicción Sanitaria VII de Orizaba realizaron un paro de labores, exigiendo la destitución del jefe jurisdiccional Adrián Baruch Alanis, así como de la subjefa Carmen Romero por presuntos casos de corrupción y nepotismo.

Asimismo exigieron a la Secretaría de Salud estatal el pago de la primer parte del aguinaldo ya que hasta el momento ningún trabajador ha logrado gozar de ese beneficio que por ley les corresponde.

"Este problema no es único de la Jurisdicción, a nivel estatal no han pagado a ningún trabajador la primera parte del aguinaldo, somos 17 mil 500 trabajadores de la Secretaría de Salud que no nos han pagado pero esperemos que en estos próximos días nos sea depositada la primera parte", señaló dirigente seccional de la jurisdicción, Abel Morales.

Aseguró que la Jurisdicción de Orizaba está conformada por un total de 800 trabajadores a quienes de igual forma no se les ha pagado esa prestación.

"En todos lados no han pagado la primera parte del aguinaldo, los del Hospital Regional son más de mil 200 trabajadores y no les han pagado".

Reiteró que este pago debió haber sido depositado desde el pasado día 9 del presente mes y hasta el momento ninguno de los trabajadores ha podido gozar de este beneficio, por lo que ya esperan el depósito para que no se junte con la segunda parte programada para el mes de enero.

En otro tema el secretario general de la Subsección IV, José Antonio Medina Fernández, manifestó que seguirán en pie de lucha defendiendo a los trabajadores que se les pretende hacer su cambio de adscripción.

"Ante la necedad de la Institución de llegar a un diálogo en donde ningún compañero se vea afectado seguiremos peleando. Lo único que exigimos es que se respeten las condiciones generales de trabajo y se tome en cuenta al sindicato ante cualquier decisión de la institución".

Recalcó que todos los centros de salud que conforman la Jurisdicción están trabajando con normalidad y con guardias para que ningún habitante se quede sin atención médica.

Por último exhibió el presunto nepotismo que está ejerciendo la subjefa Carmen Romero, ya que el día martes llegó su hermano, Francisco Romero Trejo, con su base de promotor de salud al Centro de Salud de la congregación Contla de Atzacan.

"¿Ustedes creen que eso no es nepotismo?, mientras ustedes (trabajadores) que tienen familiares formando desde hace varios años para que ingresen a la Secretaria de Salud no se les ha dado una oportunidad para que puedan ingresar, por eso queremos que sea destituida ella y toda su parentela".