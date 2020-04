Nueva protesta en Río Blanco por falta de agua

En demanda de que les den una solución definitiva al problema de la falta de agua que están padeciendo y se deje de burlar de ellos el titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Río Blanco, Karim Hernández Torres, vecinos del fraccionamiento Villas de Río Blanco se manifestaron ante las oficinas de este organismo.

"Ya tenemos rato sin agua, demasiado rato, no habíamos puesto queja, si había o no había nos conformábamos pero ya estuvo suave que estemos sin agua y muchos menos con esta contingencia, no podemos quedarnos callados porque se necesita para el baño, se necesita para bañarnos, para lavarnos las manos y llega el momento en que nos cortan el agua definitivamente y se quedan los tanques secos y ya basta de que nos estemos quedando sin agua", expuso un ama de casa.

Otra de las afectadas señaló que el titular de la CAEV solamente "las agarra de tontas", pues les dice que van a ir y nunca llegan, les manda pipas pequeñas, pero cuando acudieron a quejarse la vez anterior lo que sí les mandó, afirma, fue a los policías estatales.

Comentó que los policías les gritaron cuando están en su derecho de manifestarse por la falta de agua, y encima de ello Hernández Torres les recrimina que sólo quieren que se haga un caos, pero aunque sean en su mayoría mujeres no permitirán que las intimide.

Dijo estar segura que al funcionario no le falta agua en su domicilio, o si le faltara seguro que llegaría una pipa más grande para llenar su tanque o cisterna.

Puntualizaron que son alrededor de 400 familias afectadas por esta situación y el pasado viernes nadie tenía agua en una calle completa, pero llegó un trabajador de la CAEV y abrió una llave de paso y comenzó a fluir el líquido a los 20 minutos, por lo que consideran que cierran alguna llave para que llegue el agua a otras unidades y no les importa dejarlos a ellos sin nada.

"El señor nos agarra de burla, nos dijo que iba a ir el viernes y nos aseguró que iba a ir y no, y no es justo que tengamos que venir ya cuatro o cinco veces porque el señor no da respuesta ni resultados", apuntó.

Cabe mencionar que la semana pasada el ayuntamiento pagó la gasolina a los Bomberos Metropolitanos para que llevaran el líquido a ese fraccionamiento; sin embargo, no ha sido suficiente por la poca dotación que reciben por parte de la CAEV.