Nuestras ciudades merecen una imagen urbana digna: Ríos Uribe

Para el legislador Rubén Ríos Uribe, el Distrito XIX merece una imagen urbana digna, para sentirnos orgullosos donde vivimos, tras pintar, chapear y limpiar junto con su equipo de trabajo y ciudadanía, el puente de la colonia Venustiano Carranza, jardineras y banquetas del tramo Filtros-Cerezos, pertenecientes a esta ciudad.

"Invito a la gente de Córdoba, Amatlán y Yanga, que a través de redes sociales nos informen dónde se requiere parte de este trabajo comunitario que estamos realizando, para asistir y junto con ciudadanos logremos dar una imagen urbana digna a nuestras comunidades", expresó.

Ríos Uribe recalcó que autoridades deben estar atentos a mejorar y embellecer la ciudad, porque no es posible que cosas sencillas no se hagan, esto indica que están en sus hogares, no supervisan, justificando que es culpa de algún departamento, así nunca vamos a tener un lugar digno y el turismo se alejará, debemos unirnos y si la gente que supuestamente lleva la batuta en Córdoba no puede, entonces lo hacemos nosotros, porque requerimos que las ciudades de nuestro estado sean de primer nivel.

Cada fin de semana se realizará esta labor voluntaria, exhortando el diputado Ríos Uribe a unirse y crear una cara nueva a la ciudad.