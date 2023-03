"Nos sigue haciendo falta Roxana"; autoridades indiferentes, acusan

En el marco del Día Naranja que se conmemora los 25 de cada mes; familiares y amigos, con imágenes en sus perfiles de la pasada marcha feminista en la Ciudad de México piden no olvidar que "nos sigue haciendo falta Roxana", la joven acayuqueña que desapareció hace mes y medio en Tierra Blanca al sur de Veracruz; La Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene indiferente en las investigaciones, acusan.

Como se ha informado oportunamente a través de Imagen del Golfo, lo último que se supo de Roxana de La Cruz Ortiz es que acudió a una fiesta de cumpleaños en una localidad terrablaquense.

Siguen buscando a Roxana.

La joven madre de familia Roxana de la Cruz Ortiz de 22 años de edad, salió el pasado 8 de febrero junto a unas amigas que la habrían recogido a bordo de una camioneta Mazda frente a la plaza comercial La Florida a un costado de la Transístmica. La última vez que entabló comunicación con su madre fue para decirle que estaba bien y que regresaría al día siguiente.

Sin embargo, no volvió; 47 días han transcurrido sin que hasta el momento la Fiscalía General de Veracruz tenga importantes avances en la carpeta de investigación.

NO HAY AVANCES

Por el contrario – de acuerdo a la madre de Roxana, la señora Sandra Ortiz Carrera – "la han traído de Fiscalía en Fiscalía en diversos distritos, sin que a la fecha exista algún indicio que ayude a localizar a su hija.

La carpeta de investigación está estancada, porque cambiaron a la Fiscal del caso, Felisa Soler Cadena a Córdoba. Pero para que tengas una idea, primero me enviaron de Acayucan a Tierra Blanca; de Tierra Blanca a Coatzacoalcos y finalmente al distrito judicial de Cosamaloapan, pero no me dicen nada importante".

El pasado 17 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó la refinería de Minatitlán para constatar el mantenimiento. Doña Sandra sabía que esa era una oportunidad para ser escuchada, pero no tuvo oportunidad de ver al ejecutivo federal, se quedó con su oficio junto a una rosa color blanco en las manos.

Exigen un avance en las investigaciones.

"Me quedé con el oficio dirigido a Andrés Manuel López Obrador en las manos, no sólo yo, sino muchas personas, estuvimos como 5 horas afuera de la refinería en Minatitlán, pero llegó y se fue por aire y todos nos quedamos con nuestros oficios de peticiones. No hubo nadie quien nos atendiera", aseguró.

BUSCA ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES

Ortiz Carrera también ha buscado un acercamiento con la encargada de procurar justicia para los veracruzanos, Verónica Hernández Giadáns a través de la autoridad municipal y del diputado Marco Martínez Amador: hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.

Por tal situación han realizado varias protestas que ya han llegado a la CDMX a través de amigos y familiares.

Sin realmente llevar a cabo la búsqueda de Roxana, la FGE le ha venido diciendo a doña Sandra que todo va conforme a protocolos.

Mientras tanto, como en cientos de casos de personas desaparecidas en México, hoy, una familia, un hijo, una madre, sigue esperando a Roxana, en medio del sueño de la justa justicia.